Lakers besiegen Mavs - Lillard knackt 70-Punkte-Marke

Dallas. Die Gastgeber legten furios los. Der Slowene Doncic erzielte 14 Punkte im ersten Viertel - genauso viele wie James, Davis und Schröder zusammen. Doch so stark, wie die Mavericks angefangen hatten, ließen sie auch wieder nach. Zu viele Unachtsamkeiten des Teams aus Dallas und ein herausragender Jarred Vanderbilt führten schließlich zum Comeback der Lakers.

Die Mavericks sind nun Tabellen-Sechster, die Lakers Tabellen-Elfter im Westen. Für das Team aus Los Angeles geht es am Dienstag (Ortszeit) in Memphis gegen die Grizzlies weiter, die Mavericks erwarten ebenfalls am Dienstag (Ortszeit) die Indiana Pacers.

Lillard knackt 70-Punkte-Marke

Indes hat Damian Lillard als gerade einmal achter Spieler der NBA-Geschichte die 70-Punkte-Marke geknackt und seine eigene Bestmarke verbessert. Der 32 Jahre alte Spielmacher der Portland Trail Blazers erzielte beim 131:114 gegen die Houston Rockets 71 Punkte und verwandelte dabei 13 Dreipunktewürfe. Nach Angaben des US-Senders ESPN ist Lillard damit der älteste Spieler in der Historie der nordamerikanischen Profiliga, der über 70 Punkte in einem Spiel erzielt hat. Aushängeschilder wie LeBron James oder Michael Jordan sind nicht Teil des 70er-Clubs.

Die Saisonbestmarke von Clevelands Donovan Mitchell, dem Anfang Januar 71 Zähler für die Cavaliers gelangen, stellte Lillard ein. Die Fans in der Arena in Portland riefen lautstark Sprechchöre für den Basketball-Profi, der für sein herausragendes Scoring bekannt ist und nur einen weiteren Dreipunktewurf von der Einstellung des Rekords (14 Dreier in einem Spiel) entfernt war. Den Bestwert für Punkte in einem Spiel stellte Wilt Chamberlain auf, dem 1962 in einer Partie 100 Zähler gelangen.

In der Neuauflage des Endspiels von 2021 setzten sich derweil die Milwaukee Bucks mit 104:101 gegen die Phoenix Suns durch. Für Titelanwärter Milwaukee war es bereits der 14. Sieg in Serie. Die beiden Starspieler Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) und Kevin Durant, den Phoenix vor zwei Wochen verpflichtete, fehlten verletzungsbedingt.