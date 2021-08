Kudla freut sich über Bronze

Tokio. Nach dem dreimaligen Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat auch dessen Teamkollege Denis Kudla (Bild) bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille gewonnen. Der 26-Jährige aus Schifferstadt besiegte in einem der kleinen Finals der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm am Mittwoch den Ägypter Mohamed Metwally. Kudla hatte schon bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro Bronze geholt. „Ich habe in Tokio immer wieder schöne Nachrichten von der Familie erhalten. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben“, berichtete Kudla mit einem Lächeln im ARD-Interview. „Am Ende entscheiden ein paar Prozent über eine Medaille. Der Druck ist von meinen Schultern gefallen.“ dpa/red (Bild: dpa)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1