Madrid. Real Madrid hat auch dank eines Treffers von Nationalspieler Toni Kroos den zweiten Platz in der spanischen Fußball-Meisterschaft zurückerobert. Die Königlichen setzten sich am Sonntag mit 2:0 (2:0) gegen den FC Valencia durch und übernahmen den zweiten Rang wieder vom FC Barcelona, der am Samstag mit einem 5:1 bei Deportivo Alaves vorgelegt hatte. Weltmeister Kroos traf in der 42. Minute zum 2:0, für ihn war es der zweite Saisontreffer in der Liga. Den Führungstreffer für Real hatte Karim Benzema erzielt (12.). Real gewann in der Liga zum dritten Mal in Serie, hat aber weiterhin fünf Zähler Rückstand auf Primus Atlético Madrid . dpa