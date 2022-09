Von Kinderkrankheiten kann man ganz bestimmt nicht mehr sprechen. Seit fünf Jahren nutzt die Fußball-Bundesliga den VAR („Video Assistant Referee“) – kurz: Videobeweis. „Gute Besserung“, wünschte Schalkes Sportvorstand Rouven Schröder dem VAR zum fünften Geburtstag.

Aber selbst mit viel Sarkasmus kann man das, was an mittlerweile fast jedem Wochenende in den Stadien der 1. und 2. Liga

