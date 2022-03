Krefeld wehrt sich

Krefeld. Der Deutschen Eishockey Liga droht mal wieder ein Sommertheater. Der sportliche Abstieg des DEL-Gründungsmitglieds Krefeld Pinguine bekommt ein juristisches Nachspiel. Dass der zweimalige Meister nach 31 Jahren Erstklassigkeit tatsächlich als Tabellenletzter in die DEL 2 soll, will der seit Jahren finanziell und sportlich angeschlagene KEV nicht akzeptieren. Geschäftsführer Sergej Saweljew bekräftigte am Donnerstag, dass der Club das DEL-Schiedsgericht anrufen wird. „Wir haben Anwälte, die daran arbeiten. Wir brauchen richtig starke Argumente“, sagte Saweljew bei einer Pressekonferenz.

„Es geht um Wettbewerbsverzerrung“, wetterte Geschäftsführer Sergej Saweljew am Rande der 1:6-Klatsche (0:1, 1:3, 0:2) am Mittwoch bei den Adler Mannheim, die den Abstieg sportlich besiegelte, noch einmal. „Das ist der unsportlichste Abstieg in der Geschichte der DEL“, schimpfte der selbstbewusste 25 Jahre alte Russe weiter. Viele Absteiger aus der DEL hat es seit deren Gründung 1994 als vornehmlich geschlossene Gesellschaft auch nicht gegeben. Der zuvor letzte sportliche Absteiger waren die Kassel Huskies vor 16 Jahren.

Probleme auch hausgemacht

Sergej Saweljew (r.) spricht von Wettbewerbsverzerrung.

Dass es ausgerechnet in dieser Spielzeit, in der etliche Begegnungen coronabedingt ausfielen und nur teilweise nachgeholt werden konnten, erstmal wieder einen Absteiger geben soll, können die Krefelder so gar nicht verstehen. „In dieser Saison hätte es nie einen Absteiger geben dürfen“, wetterte Krefelds Co-Trainer Boris Blank. „Diese Saison war, was Corona betrifft, schlimmer als letzte Saison.“ Schon da hätte die Wiedereinführung des Abstiegs gelten sollen, wurde aber wieder gekippt – coronabedingt.

Gleichwohl sind viele Probleme der Krefelder auch hausgemacht. Seit Jahren krebst der Meister von 1952 und 2003 am Tabellenende herum. Dass das Team einfach zu schlecht war, bekannten auch einige Profis. „Das war absolut peinlich von uns und hat die ganze Saison ein bisschen wider gespiegelt“, sagte Verteidiger Dominik Tiffels nach dem 1:6 in Mannheim. dpa