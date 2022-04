Auch im zweiten Spiel der Play-off-Viertelfinalserie trieben es die Adler Mannheim und die Straubing Tigers spannungsmäßig auf die Spitze. Am Ende setzten sich die Adler in einer intensiven Eishockeypartie mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung durch. Nico Krämmer traf in der 68. Minute zum Sieg. Damit haben die Adler bereits in Straubing die Möglichkeit, beim Stand von 2:0 in der

...