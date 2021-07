Kräftemessen mit Superstar Sagosen

Tokio. Das Frust-Erlebnis gegen Rekord-Weltmeister Frankreich raubte den deutschen Handballern vor dem nächsten olympischen Topduell mit dem EM-Dritten Norwegen fast den Schlaf. „Ich habe nicht so viel geschlafen“, berichtete Rückraumspieler Steffen Weinhold am Donnerstag nach einer kurzen Nacht mit müder Stimme. „Es war natürlich eine große Enttäuschung da“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Gegen die Norweger um Superstar Sander Sagosen vom THW Kiel soll an diesem Freitag (14.30 Uhr/ZDF) endlich der ersehnte Sieg gegen einen Großen des Welt-Handballs gelingen. „Das ist ein enorm wichtiges Spiel, in dem wir von Beginn an voll da sein müssen“, forderte Bundestrainer Alfred Gislason. „Es geht um ganz wichtige Punkte.“ Verliert die DHB-Auswahl, kommt es am Sonntag gegen Brasilien zum Gruppen-Endspiel um den Einzug ins Viertelfinale. dpa

