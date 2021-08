Kozuch/Ludwig lassen Zukunft offen

Tokio. Als nach dem Viertelfinal-Aus die Frage nach den nächsten Olympischen Spielen in Paris kam, lachte Laura Ludwig kurz und verweigerte dann eine klare Ansage. „Paris ist eine sehr schöne Stadt und es ist sehr nah zu Deutschland. Aber derzeit gibt es dazu nichts zu sagen, das ist zu früh. Wir haben 100 Prozent hier reingelegt“, sagte sie nach dem 0:2 (19:21, 19:21) gegen das US-Team Alix Klineman/April Ross. Von Kopf bis Fuß noch sandig und enttäuscht über den verpassten Halbfinal-Einzug wollten weder die Olympiasiegerin noch Ex-Hallenvolleyballerin Margareta Kozuch über die Zukunft sprechen. Die Spiele in Paris sind in drei Jahren. Kozuch wäre dann 37 Jahre alt, Ludwig 38. dpa

