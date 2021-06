Kostedde über Kniefall: Bringt „null“

Herzogenaurach. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft macht nicht mit, auf die Knie gehen derzeit andere. England, Schottland oder auch Belgien, selbst einige Schiedsrichter nutzen aktuell die Plattform Europameisterschaft, um sich zu positionieren. Der Kniefall, den der ehemalige Footballer Colin Kaepernick 2016 zum ersten Mal vollzog, gilt seit einigen Jahren nicht nur im Sport als das Symbol des Protestes gegen Rassismus. Nationalspieler Leon Goretzka stellt aber klar: „Selbst wenn wir uns daran nicht beteiligen, bedeutet das nicht, dass wir die Aktion nicht unterstützen.“ Das sagen ehemalige DFB-Kicker.

© picture alliance / dpa

Patrick Owomoyela

Der ehemalige Nationalspieler Patrick Owomoyela (Bild) findet es „schade, dass es den Kniefall zu meiner aktiven Zeit nicht gab. Hätte es dieses Symbol damals schon gegeben, Sie können sicher sein, ich hätte sicher versucht, meine Mitspieler zu überzeugen, auf die Knie zu gehen.“ Es sei traurig, dass man heutzutage noch immer über Rassismus und Ausgrenzung sprechen müsste. Umso wichtiger findet er Zeichen wie den Kniefall gerade bei einer EM: „Der Fußball hat eine enorme Strahlkraft. Dieses Turnier bietet eine große Bühne.“

Ob er sich wünschen würde, dass die DFB.Auswahl bei der EM auch dieses Symbol nutzt? „Natürlich wäre es schön, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei dieser EM es anderen Teams gleichtun und knien würde. Gerade, weil dieses Team ja auch für Vielfalt steht und dies mit anderen Aktionen, wie etwa der Regenbogenbinde, ja bereits dokumentiert hat“, sagt Owomoyela: „Aber das bedeutet nicht, dass ich es negativ finde, wenn sie nicht kniet. So ein Zeichen muss immer von Innen heraus kommen. Ich halte nichts von aufgesetzten Aktionen.“

Erwin Kostedde

Erwin Kostedde (Bild), der erste schwarze deutsche Fußball-Nationalspieler, hat seine Zweifel, dass solche Aktionen immer von Innen heraus kommen. „Ich bin mir nicht sicher, ob alle Spieler in einer Mannschaft dahinterstehen oder das von oben oder einigen wenigen praktisch angeordnet wird“, sagt der 75-Jährige. Ob die deutsche Mannschaft knien sollte? „Die sollten das genau dann machen, wenn alle in der Mannschaft dafür sind“, erklärt Kostedde, betont aber auch: „Das sind ja nicht gleich Rassisten, wenn sie nicht mitmachen wollen. Ganz ehrlich, es gibt Spieler, die gegen Rassismus sind, das aber nicht in der Öffentlichkeit ausbreiten wollen.“ Auch dafür habe er Verständnis.

Dass der Kniefall etwas bringt, davon ist Kostedde nicht überzeugt. „Ehrliche Antwort? Null, das ist doch im Wesentlichen eine Kampagne", sagt er. Sein Vorschlag: Statt des Kniefalls sollten andere Sachen intensiviert, um für Aufklärung zu sorgen – Interviews von Spielern zu diesem Thema etwa.