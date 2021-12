Komplizierte Weihnachten

Atlanta. Wie das so wird an Weihnachten, das weiß Franz Wagner noch nicht so richtig. Mutter Beate und Vater Axel wollen Heiligabend mit ihren beiden Söhnen in Florida verbringen, neben dem erst 20 Jahre alten Franz spielt auch sein Bruder Moritz in der NBA bei den Orlando Magic. Ein deutsches Brüderpaar in der besten Basketball-Liga der Welt gab es noch nie, schon gar nicht beim gleichen Team. Der vier Jahre ältere Moritz steht allerdings seit vergangener Woche auf der Coronaliste der NBA.

Das Virus erwischt auch in den USA in allen Teilen der Gesellschaft zunehmend geimpfte Menschen und hat in der NBA zu gestiegenen Ausfallzahlen und mehreren Spielabsagen geführt. Die Regeln sind längst wieder verschärft, das Test-Regime hat zugenommen. Ob die Familienzusammenkunft klappt wie geplant, das ist unklar an diesem Mittwochabend nach dem Sieg der Magic gegen die Atlanta Hawks. „Hoffentlich. Müssen wir mal gucken. Die sind auf jeden Fall auf dem Weg“, sagt Franz Wagner.

„Es gibt viel Ablenkung“

Kurz zuvor hat er mit 25 Punkten eines der besten Spiele seiner noch jungen NBA-Karriere abgeliefert, seinem durch Coronaausfälle dezimierten Team zum 104:98 gegen die ebenfalls gebeutelten Hawks verholfen und sich von all dem kein bisschen in seiner Konzentration stören lassen. „Es gibt natürlich viel Ablenkung, und das meiste ist, dass man Angst hat, dass man es selber irgendwie hat“, sagte er. „Aber wir testen jeden Tag zwei, dreimal, und sobald dann das Spiel losgeht, vergesse ich das eigentlich recht schnell und probiere, das Spiel zu gewinnen.“

Oft ist das den Magic in dieser Saison noch nicht gelungen, erst sieben Mal hat die junge Mannschaft das Spielfeld als Sieger verlassen. Franz Wagner bekommt viel Lob für seine Leistungen – und bleibt trotzdem bescheiden: „Wir haben hart gearbeitet, aber da ist auch viel Glück dabei, dass das passiert. Deswegen probieren wir das so lange zu genießen, wie es geht. Das machen wir auch.“ Auch wenn gerade alles ein bisschen komplizierter ist. dpa

