Kombinierer Schmid holt Silber - Riiber wieder Weltmeister

Planica. Das Podium nach einem Normalschanzensprung und dem Zehn-Kilometer-Lauf komplettierte als Dritter Franz-Josef Rehrl aus Österreich. Schmid, der in diesem Winter Deutschlands bester Kombinierer ist, schaffte die Grundlage für seine erste große Einzelmedaille mit einem starken Sprung. Olympiasieger Vinzenz Geiger belegte Rang vier. Er hatte zuletzt länger mit einem Infekt zu kämpfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der langjährige Dominator Riiber hat damit zum dritten Mal WM-Gold in dieser Disziplin erobert. Zuletzt hatte der 25-Jährige aber größere gesundheitliche Probleme und private Schicksalsschläge zu verkraften, weshalb er im Weltcup mehrere Male pausierte. Hinter den Zimmerkollegen Schmid und Geiger waren auch Manuel Faißt als Fünfter und Eric Frenzel auf Rang zehn vorne dabei. Am Sonntag (10.00 Uhr und 15.30 Uhr) steht erstmals das WM-Mixed, bei dem zwei Männer und zwei Frauen an den Start gehen, auf dem Programm.