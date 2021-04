Kohlbacher zurück im DHB-Kader

Dortmund. Neben dem verletzten Kapitän Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen und Torwart Johannes Bitter wird den deutschen Handballern zum Abschluss der EM-Qualifikation auch Hendrik Pekeler fehlen. Nach Rücksprache mit dem „Handballer des Jahres“ verzichtete Bundestrainer Alfred Gislason aus gesundheitlichen Gründen auf eine Nominierung des Kreisläufers vom Rekordmeister THW Kiel für die bedeutungslosen Spiele in Bosnien-Herzegowina am 29. April und gegen Estland am 2. Mai in Stuttgart.

Die DHB-Auswahl ist nach vier Siegen aus vier Spielen bereits für die Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei qualifiziert. Die Vorrundengruppen für die Endrunde werden am 6. Mai ausgelost. Am Kreis kehren Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen und WM-Teilnehmer Sebastian Firnhaber zurück. dpa