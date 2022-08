Knackpunkt Platzverweis

Mönchengladbach. Stefan Posch hatte seine Sachen schnell zusammengepackt und verschwand eilig aus den Katakomben des Borussia-Parks. Sein erstes Bundesligaspiel in dieser Saison dauerte keine 19 Minuten, dann war er nach Fouls gegen Florian Neuhaus und kurz darauf gegen Ramy Bensebaini von Schiedsrichter Daniel Siebert mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden. „Er ärgert sich selbst am meisten“, sagte Poschs Abwehrkollege Kevin Vogt nach dem mit 1:3 verlorenen Auftaktspiel in Mönchengladbach.

In Gladbach stand Posch im Dezember 2020 schon einmal im Mittelpunkt – allerdings als selbst Betroffener nach einer Spuckattacke des Gladbachers Marcus Thuram, der danach eine drastische Sperre von zunächst fünf Spielen und eine hohe Geldstrafe vom Verband und Verein erhielt.

Angelino im Anflug

Schiedsrichter Daniel Siebert (links) zeigt Hoffenheims Stefan Posch (3. v.l.) die Gelb-Rote Karte. © Marius Becker/dpa

Auch für den neuen Trainer André Breitenreiter war das der frühe Knackpunkt in der Partie. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir uns nach dem Doppel-Foul selbst dezimiert haben. Das ist schade, denn ich glaube, mit Elf gegen Elf wäre heute mehr drin gewesen“, befand der Chefcoach. „Da muss sich der Junge etwas geschickter anstellen“, sagte Breitenreiter, der dann die Dreier-Abwehrkette neu formieren musste und Neuzugang Stanley Nsoki, der gerade für zwölf Millionen Euro vom FC Brügge verpflichtet wurde und sich gut einfügte. „Er hat nur einmal mit der Mannschaft trainiert“, sagte der Coach.

Kurios allerdings: Nur sechs Minuten nach dem Platzverweis gelang den Gästen der überraschende 1:0-Führungstreffer durch Robert Skovs Linksschuss. „Wir hatten uns zum Saisonstart viel vorgenommen und haben alles getan, um die Führung zu verteidigen. Aber es war schwer in Unterzahl, wir haben viel investiert, aber es hat leider nicht gereicht“, sagte der Torschütze, der die Position des nach Leipzig transferierten David Raum übernahm und jetzt möglicherweise neue Konkurrenz im Team bekommt. Nach Sky-Informationen soll der Leipziger Linksverteidiger Angelino für ein Jahr ausgeliehen werden. Über einen möglichen Wechsel hatte zuvor bereits die „Bild“-Zeitung berichtet.

Breitenreiter dennoch zufrieden

Breitenreiter war trotz der Niederlage mit dem ersten Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Wir haben in Unterzahl 70 Minuten gut verteidigt. Die Jungs haben sich enorm laufbereit gezeigt und auch zweikampfstark“, sagte der 48-Jährige. Auch Vogt war nicht unzufrieden. „Natürlich ist das ärgerlich, aber wir haben auch viele gute Sachen gesehen. Wir müssen jetzt das Positive mitnehmen“, so der Abwehrchef.

Alexander Rosen wollte der Mannschaft ebenfalls keinen Vorwurf machen. „Es gibt keinen Grund die Jungs zu kritisieren. Im Gegenteil. Wir mussten beim ersten Saisonspiel mehr als 70 Minuten lang in Unterzahl agieren, haben dabei Haltung gezeigt und alles gegeben“, sagte Hoffenheims Sportchef.

Er regte sich allerdings auf, dass seiner Meinung nach eine „Tätlichkeit“ an Georginio Rutter kurz vor der Pause nicht geahndet worden sein. dpa