Kluge hofft auf Happy End nach Sturz-Jahr

Grenchen. Seine Tour de France endete auf dem harten Asphalt und auch bei den Olympischen Spielen stand er wieder mit zerfetztem Trikot da. Nach einem Jahr der geplatzten Träume hofft Routinier Roger Kluge bei den am Dienstag beginnenden Bahnrad-Europameisterschaften im Schweizer Grenchen auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. Ein wenig Frustbewältigung – zumindest aus sportlicher Sicht – wäre auch bei Emma Hinze angesagt. Die Dreifach-Weltmeisterin lässt aber nach den wenig berauschenden Tokio-Spielen die erste Standortbestimmung noch aus und steigt erst bei der WM zwei Wochen später wieder ein.

Für Kluge ist die EM der letzte Höhepunkt des Jahres, und da will er im Zweier-Mannschaftsfahren mit Partner Theo Reinhardt noch einmal jubeln. „Wir hatten zwar schon zweimal das Regenbogen-Trikot, waren aber noch nie zusammen Europameister“, sagte Kluge, der mit Reinhardt 2018 und 2019 den WM-Titel und 2020 immerhin Bronze geholt hatte. In Japan wollten Kluge/Reinhardt ebenfalls nach Gold greifen. Doch schon sein heftiger Sturz bei der Tour mit schweren Schnittwunden und Verbrennungen am Rücken war keine gute Vorbereitung. Und dann ging der 35-Jährige auch auf der Bahn in Izu zu Boden. So blieb am Ende nur Platz zwölf statt der erhofften Medaille, im Mehrkampf Omnium reichte es zu Rang neun.

„Noch Streifen im Rücken“

„Ich habe keine Beschwerden mehr, aber immer noch schwarze Streifen im Rücken – wie Tätowierungen“, berichtet er. Der Sturz bei der Tour habe doch mehr Einfluss gehabt. „So etwas darf im Vorfeld von Olympia einfach nicht passieren“, sagt Kluge mit etwas Abstand. Dass er bei den Sommerspielen auch noch im letzten Lauf des Vierers in der Mannschaftsverfolgung eingesprungen war, sei ein Fehler gewesen. dpa