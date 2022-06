Klarer Sieg in München: Alba Berlin holt elften Meistertitel

München. Zwei Tage nach der klaren 60:90-Niederlage in Berlin am Freitag bestimmte Alba von Beginn an das Geschehen und sicherte sich nach dem Pokalsieg im Februar das Double.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon in den vergangenen beiden Jahren hatten die Berliner ihre Meisterschaft in München gefeiert. Bester Werfer bei Alba im mit 5469 überraschend nicht ausverkauften Audi Dome war Jaleen Smith mit 23 Punkten. Bei den chancenlosen Bayern kam Augustine Rubit auf 15 Zähler. Es war Albas elfter Meistertitel.

© dpa-infocom, dpa:220619-99-721501/3