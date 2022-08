Kieler Statement

Düsseldorf. Mit dem zwölften Triumph im Supercup hat der THW Kiel den ersten Saison-Titel gewonnen und eine deutliche Kampfansage an den SC Magdeburg gemacht. Der Pokalsieger setzte sich am Mittwochabend in einem dramatischen Handball-Krimi gegen den deutschen Meister mit 36:33 (16:16) durch. Vor 5900 Zuschauern waren Nikola Bilyk mit acht Toren und Patrick Wiencek (7) beste Werfer beim Sieger. Für Magdeburg traf Omar Ingi Magnusson sechsmal.

Der THW erwischte den besseren Start und erarbeitete sich einen frühen Drei-Tore-Vorsprung (5:2/7.). Der Meister aus Magdeburg kam zunächst überhaupt nicht in sein gefürchtetes Tempospiel.

Trotzdem kam der SCM gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel und drei Minuten vor der Pause beim 14:14 zum Ausgleich. Kurz darauf gelang sogar die erstmalige Führung, die aber nicht Bestand hatte.

Nach dem Wechsel blieb es eng. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball und jedes Tor. Teilweise ging es auf und neben dem Parkett äußerst hektisch zu. In der packenden Schlussphase hatte Kiel das bessere Ende. dpa