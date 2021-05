Kiel und Flensburg bitter enttäuscht

Paris/Flensburg. Das bittere Aus in der Königsklasse ließ den Stimmungspegel bei den deutschen Handball-Topclubs THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt kurzzeitig auf den Nullpunkt sinken. „Wir müssen diese Niederlage schlucken, aber es fällt schwer, weil meine Jungs in diese Champions-League-Saison enorm viel investiert und großartig gekämpft haben“, sagte THW-Trainer Filip Jicha nach der 28:34-Niederlage des entthronten Titelverteidigers im Viertelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain. Und Torwart Niklas Landin klagte: „Das Ausscheiden ist wirklich hart. Köln war eines unserer großen Ziele in dieser Saison, jetzt fährt Paris dorthin.“

Jubelbilder wie Ende Dezember, als der THW dank eines 35:31 im Endspiel gegen Barcelona triumphierte, wird es dieses Mal nicht geben. Wie schon von 2017 bis 2019 findet das Final4-Turnier am 12./13. Juni in der Domstadt ohne deutsche Beteiligung statt, nachdem auch Vizemeister Flensburg an Aalborg scheiterte. Das 33:29 am Mittwochabend war zu wenig, um den Fünf-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen. dpa