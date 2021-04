Kessing bleibt DLV-Präsident

Darmstadt. Jürgen Kessing hat als wiedergewählter Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes die Politik vehement aufgefordert, die Sportler bei den Olympischen Spielen in Tokio gesundheitlich zu schützen. „Dazu gehört für mich, dass alle Spitzenathleten geimpft werden. Dies ist ein Appell an die Politik, da endlich tätig zu werden“, sagte der 64-jährige Spitzenfunktionär zum Abschluss des digitalen Verbandstages des DLV in Darmstadt. Angesicht der ungewissen Lage bei den Meetings wird die DM am 5. und 6. Juni in Braunschweig für die Olympia-Qualifikation wichtiger denn je. „Wir hoffen, dass wir Zuschauer zulassen dürfen, da arbeiten wir ganz hart dran“, sagte Präsident Kessing, der mit großer Mehrheit bis 2025 wiedergewählt wurde. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. dpa

