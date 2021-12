Keine Sonderrechte

Und wieder ist Zeit verloren gegangen. Im babylonischen Sprachenwirrwarr, das die Pandemie uns seit ihrem Ausbruch beinahe stündlich beschert, haben sich alte Regierung, künftig Regierende und die Ministerpräsidenten im Randaspekt Fußball und anderer Sport erneut verheddert. Weder eine einheitliche Linie in der Zuschauerfrage ist absehbar noch wurde deutlich, ob diese einheitliche Linie als erstrebenswert betrachtet wird. Entscheidung vertagt. Bis zu diesem Donnerstag. Was ist so verdammt kompliziert? Entweder alle Bundesländer unterwerfen sich dem Krisenmanagement des Bundes oder sie versuchen selbst, für ihren Zuständigkeitsbereich effektive Lösungen zu finden. Zumindest das hätte entschieden werden müssen, wenn schon am Freitag die nächsten Fußballspiele auf dem Plan stehen.

Vorwürfe sind der Profi-Branche aber nicht zu ersparen. Was hat die Vereine angesichts stets neuer Rekord-Inzidenzen und kurz vorm Kollaps schuftender Ärzte und Pfleger gehindert, sich selbst Beschränkungen zu verordnen? Die zu befürchtende Wut einiger Fans sollte jedenfalls in einer solchen Ausnahmelage nicht Maßstab des Handelns sein.

Vergebene Chance

Das Kölner Stadion gegen Gladbach freiwillig und in Vorleistung mit 12 500 statt mit 50 000 zu füllen, Zugang nur mit 2G plus, das wäre ein fantastisches Signal gewesen, das in akut leidende Gesellschaftsbereiche hätte hineinwirken können. Stattdessen bagatellisierte der Kölner Geschäftsführer Alexander Wehrle das abstands- und weitreichend maskenlose wilde Feiern auf den Tribünen im Nachhinein noch. Jüngst hatte auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke mit Blick auf das an diesem Samstag anstehende Topspiel gegen Bayern München darauf gepocht, als NRW-Club nicht in Kollektivhaftung für die höheren Inzidenzen in anderen Bundesländern genommen zu werden. Sprich: 67 000 im Signal-Iduna-Park wären für ihn in Ordnung.

Das mag in Köln rechtlich abgesichert gewesen sein und mit den örtlichen Gesundheitsbehörden abgestimmt. Und vielleicht gibt die Landesregierung Vereinen und Fans sogar das Zückerchen, noch ein letztes Mal vor Weihnachten die tolle Atmosphäre eines vollen Stadions aufsaugen zu dürfen, falls es die Bundesländer allein entscheiden wollen oder sollen.

Neben den kaum kalkulierbaren Folgen eines solchen Zugeständnisses würden aber einige für den Fußball schlimme Urteile damit weiter zementiert: Es geht nur noch ums Geld, der Fußball genießt Sonderrechte und interessiert sich im Grunde kaum für die Kleinen, die ihm ihr Geld hinterhertragen.

Die Lehren, die der Fußball Mitte 2020 in Spielfeldbreite gewonnen haben wollte, wirken aktuell wie das sprichwörtliche Geschwätz von gestern. Dabei galt es schon vor Corona, den Kitt zwischen entrückten Profis und der Fan-Basis aufzufüllen. Plötzlich führten jene Protagonisten, denen genau diese Fans den Eifer zur persönlichen Profitmaximierung immer stärker verübelten, ein großes Wort im Munde: Demut. Sie sollte blitzartig zurückkehren!