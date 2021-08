Kein schöner Moment

Tokio. Für Niklas Kaul war es ein weiterer schmerzhafter Augenblick, als einen Tag nach seinem Olympia-Aus im Zehnkampf Gold, Silber und Bronze verteilt wurden. „Ganz großen Spaß machte es nicht, weil man selbst auf der Bahn hätte stehen können“, sagte der 23 Jahre alte Weltmeister, der auf der Tribüne des Olympiastadions von Tokio die Kür der Medaillengewinner miterlebte. Der Mainzer Leichtathlet lag bis zu seiner im Hochsprung erlittenen Fußverletzung gut im Rennen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ob es gereicht hätte, den neuen „König der Athleten“ Damian Warner aus Kanada, der mit überragenden 9018 Punkten Olympiasieger wurde, oder Weltrekordler Kevin Mayer (Frankreich/8726) sowie Ashley Moloney (Australien/8649) von einem Medaillenrang fernzuhalten? „Es ist umso schmerzhafter, aufgeben zu müssen, wenn es gut läuft und man ein Wörtchen hätte mitreden können“, bekannte Kaul.

Entwarnung bei Verletzung

Der Kanadier Damian Warner feiert seinen Olympia-Sieg. © dpa

Die Enttäuschung saß deshalb auch am Tag nach dem Ausscheiden noch tief. „Ich bin aber froh, dass mit dem Fuß nix ist. Da sind keine bleibenden Schäden“, berichtete der Pechvogel, der am Ende Glück hatte. Das Sprunggelenk im Fuß wurde beim Absprung über 2,11 Meter nur gequetscht. Eine Kernspintomographie ergab: Nichts gerissen, keine Fraktur. „Dass die Verletzung bei einem Sprung über eine Bestleistung passiert, sorgt für eine Achterbahn der Gefühle“, so Kaul.

Wacker schlug sich bis zum abschließenden 1500-Meter-Lauf Kai Kazmirek, der einen Zehnkampf mit Höhen und Tiefen erlebte. Der 30-Jährige von der LG Rhein-Wied kam am Ende mit 8126 Punkten auf den 14. Rang. „Der rote Faden hat komplett gefehlt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, geschockt und verwundert“, meinte Kazmirek. Im Siebenkampf wurde Carolin Schäfer mit 6419 Punkten Siebte. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2