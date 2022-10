Kein Mitleid mit „Lewy“

München/Barcelona. Bayern-Nationalspieler Leon Goretzka hat vor dem direkten Duell mit Robert Lewandowski und dem FC Barcelona eine kleine Ansage an seinen ehemaligen Mitspieler gerichtet. „Lewy ist bei Bayern schon sehr verwöhnt gewesen, immer mindestens im Achtelfinale zu stehen und weiterzukommen. Aber jetzt können wir darauf keine Rücksicht mehr nehmen“, sagte Goretzka vor dem Aufeinandertreffen der beiden Topclubs am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) in Barcelona. Während die makellosen Münchner mit zwölf Punkten schon weiter sind und nun den Gruppensieg perfekt machen wollen, droht Barcelona der erneute Gang in die Europa League. Holen die Katalanen am Mittwoch gegen Bayern nicht mehr Punkte als Inter Mailand gegen Außenseiter Pilsen, ist Barcelona in der Champions League bereits gescheitert. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1