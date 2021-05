Kaul sauer auf sich selbst

Götzis. Weltmeister Niklas Kaul muss um die Olympia-Qualifikation im Zehnkampf noch bangen. Mit 8263 Punkten verpasste er am Sonntag im österreichischen Götzis die Tokio-Norm und erreichte den fünften Platz. „Ich wäre besser im Bett geblieben. Dass es so schlecht läuft, hätte ich nicht gedacht“, sagte der 23 Jahre alte Mainzer, der im Oktober 2019 jüngster Weltmeister der Geschichte mit 8691 Punkten geworden war. Sollten bei der letzten Olympia-Qualifikation am 19./20. Juni in Ratingen drei deutsche Zehnkämpfer über die Tokio-Norm von 8350 Punkten kommen, wäre Kaul in Japan nicht dabei.

Einen der besten Zehnkämpfe dieser Sportart bestritt Damien Warner. Dem 31 Jahre alten Kanadier fehlten bei seinem sechsten Sieg in Serie in Götzis mit 8995 Punkten fünf Zähler zur magischen 9000er Marke.

Als beste deutsche Siebenkämpferin erreichte Vanessa Grimm mit persönlicher Bestleistung von 6316 Punkten einen starken fünften Platz. Die 24-Jährige vom Königsteiner LV verpasste zwar die Olympia-Norm, hat aber dank der Weltrangliste noch die Chance auf einen Startplatz. Gleiches gilt für die Leverkusenerin Sophie Weißenberg (6219/12.). Siegerin wurde Xenia Krizsan (Ungarn) mit der Weltjahresbestleistung (6651). dpa