Katsigiannis wieder ein Löwe

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben die Verpflichtung von Torwart Nikolas Katsigiannis bestätigt. Über die Vertragsunterschrift des ehemaligen deutschen Handball-Nationaltowart hatte diese Redaktion bereits am Montag exklusiv berichtet. Mit dem Transfer reagiert der Bundesligist auf den Ausfall von Stamm-Torwart Mikael Appelgren. Der Schwede war bereits in der kompletten vergangenen Saison verletzt und wurde da ebenfalls von Katsigiannis ersetzt. Die Löwen hofften auf eine Rückkehr Appelgrens in diesem Sommer, doch vor knapp einer Woche musste sich der 31-Jährige erneut einer Knieoperation unterziehen. Katsigiannis war zuletzt ohne Verein und hielt sich bei den Löwen fit. mast

