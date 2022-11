Kanada gewinnt erstmals den Davis Cup

Málaga. Die Nordamerikaner machten im Endspiel in Málaga den historischen Erfolg über Australien bereits nach den Einzeln perfekt. Bei ihrer ersten Finalteilnahme 2019 hatten die Kanadier noch im Finale gegen Spanien verloren.

Vor den Augen von Top-Star Novak Djokovic, der nach dem Aus der Serben in der Gruppenphase als Zuschauer in Málaga war, bezwang erst Denis Shapovalov den Australier Thanasi Kokkinakis 6:2, 6:4. Dann sicherte der Weltranglisten-Sechste Felix Auger-Aliassime Kanada mit einem 6:3, 6:4 über Alex de Minaur den zweiten Punkt.

Deutschland war ohne Alexander Zverev am Donnerstag im Viertelfinale ausgeschieden. Der Deutsche Tennis Bund wartet in dem prestigeträchtigen und reformierten Mannschaftswettbewerb damit weiter auf seinen ersten Triumph seit 1993. Im kommenden Jahr startet die DTB-Riege Anfang Februar mit einem Heimspiel in Trier gegen die Schweiz in den Davis Cup.