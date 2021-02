Oberstdorf. Die Nordische Kombination ist eine Mischung aus Gordischem Knoten und Quadratur des Kreises. Skispringen ist der Sport der Leichtigkeit, Langlauf ein Kraftakt. Beides im Training zusammen und im Wettkampf wieder getrennt auseinander zu bekommen, ist große Kunst. Nordische Kunst. Die wird weiterhin sprichwörtlich von Jarl Magnus Riiber beherrscht – Jarl ist den nordischen Ländern ein Adelstitel. Der 23-jährige Norweger ist ein nordischer Dominierer, hat sich bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf von der Normalschanze den ersten von vier möglichen Titeln in der Königsdisziplin geschnappt.

Eric Frenzel hatte im Ziel 5,9 Sekunden Rückstand auf Sieger Jarl Magnus Riiber. © dpa

Die Herausforderer aus Deutschland schnappten im Ziel nach Luft: Eric Frenzel wurde nach einem zehn Kilometer langen Kraftakt in der Loipe mit 5,9 Sekunden Rückstand Vierter, Fabien Rießle (16,8 Sekunden) Sechster. Die beiden Lokalmatadoren Vinzenz Geiger (14./+1:34,6 Minuten) und Johannes Rydzek (28./2:49,1) hatten sich nach nicht so guten Sprüngen beim viermaligen Anrennen über den Burgstall völlig übernommen. Schmerzen. Enttäuschung. Und Hoffnung.

Selbstvertrauen getankt

„Ja, natürlich“ nehme er Gratulationen zum vierten Platz an, sagte Frenzel. Der siebenmalige Weltmeister hatte seinen knitzigen Blick über der FFP2-Maske zurück, als er sich den Fragen stellte: „Ich wäre gerne auf dem Podium gewesen. Aber man hat nicht viel falsch gemacht, wenn man keine sechs Sekunden hinter Gold ist.“ Fünf Sekunden fehlten zu Bronze. „Ich habe Selbstvertrauen getankt“, die Komplexleistung auf Schanze und Loipe gebe ihm Mut und Zuversicht.

Frenzel und seine Kollegen sprangen gut, aber bei jedem fehlten ein, zwei Meter, um in der Loipe eine deutlich bessere Ausgangsposition zu haben. „Ich musste alles riskieren“, erklärte sich Geiger. „Ich laufe nicht, um Fünfter zu werden.“ Geiger und Rydzek gingen mit 45 Sekunden hinter Riiber in die Loipe, Frenzel und Rießle hatten knapp 20 Sekunden Verspätung. Zu viel.

„Er hat seinen Job gemacht“, kommentierte Eric Frenzel das insgesamt dritte WM-Gold von Riiber. „Aber er hatte es leicht, hat sich hinter den anderen versteckt. Das wäre nicht meine Art.“ Der Dominator hatte beim Springen diesmal nicht überzeugt, war da lediglich Dritter. „Er hat ja schon das eine oder andere Mal bei Großereignissen an der Schanze genervelt“, stichelte Kaiser Eric weiter. „Ich habe alles richtig gemacht und bin stolz, dass ich meinen Titel von Seefeld verteidigt habe“, sagte König Jarl Magnus. Das werden in Oberstdorf noch interessante Zweikämpfe im nordischen Zweikampf. Weiter geht es am Sonntag (10 Uhr und 15 Uhr/ARD und Eurosport) mit der Staffel – Norwegen ist Titelverteidiger, gewann vor zwei Jahren eine Sekunde vor: Deutschland.

Doch zuvor gehört die Bühne den Frauen: Die Kombiniererinnen geben an diesem Samstag (10 Uhr und 15.30 Uhr/ARD) auf der Normalschanze und anschließend über fünf Kilometer ihre WM-Premiere. Dabei ist auch eine Skisprung-Weltmeisterin: Svenja Würth gehörte 2017 in Lahti zur goldenen Mixed-Mannschaft und ist im Frühjahr zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Die 27-Jährige vom SV Baiersbronn hat einst als Kombiniererin angefangen, spezialisierte sich dann aber auf die Schanze, „weil es keine Plattform gab“. Die gibt es mittlerweile: Am 18. Dezember war Weltcup-Premiere in Ramsau, nun herrscht auch bei Weltmeisterschaften Chancengleichheit – wobei die Frauen eine Medaillenchance haben, die Männer vier. Aber gemach, Entwicklung benötigt Zeit.

Das weiß niemand besser als Würth: „Es geht nicht von heute auf morgen, dass sich der Körper umstellt“, vom Springer- zum Kombi-Körper wird. Beim Laufen fehlt ihr noch viel, „auf der Schanze geht es nicht mehr so einfach“.

Es ist die Quadratur des Kreises.