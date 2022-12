Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

London. Mit dem siebten Saisonsieg verkürzten die Blues den Abstand zu den Champions-League-Plätzen auf sechs Punkte. Im Vergleich zum letzten Ligaspiel vor der WM in Katar nahm Chelsea-Trainer Graham Potter gleich acht Änderungen in der Startelf vor. So durfte unter anderem der ehemalige Gladbacher Profi Denis Zakaria von Beginn an im defensiven Mittelfeld auflaufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1