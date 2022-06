Lukas Kälble (Bild) hat in seiner noch jungen Eishockey-Karriere erst 29 Profi-Spiele absolviert – und schon den ersten Titel in der Tasche. Der 24 Jahre alte gebürtige Mannheimer sicherte sich am Samstag mit seinen Florida Everblades den Kelly Cup, die Trophäe in der East Coast Hockey League. Mit dem 4:2 (4:2, 0:0, 0:0)-Sieg im fünften Duell mit den Toledo Walleye vor 7674 Zuschauern in der

...