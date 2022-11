Kabaca über Mittelstürmer: "Große Mannschaften haben echte Neuner"

Sandhausen. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen wünscht sich mehr Vertrauen in klassische Mittelstürmer. "Große Mannschaften haben echte Neuner, die den direkten Weg zum Tor suchen und in der Lage sind, Spiele zu entscheiden", sagte der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die Vergangenheit habe gezeigt, Torjäger wie Robert Lewandowski und Edin Dzeko könnten den Unterschied ausmachen. Deswegen kann sich Kabaca vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar auch Niclas Füllkrug von Beginn an in der Sturmspitze vorstellen.

Der DFB-Elf traut er den Einzug ins Achtelfinale und einen Sieg gegen Costa Rica am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und Magenta TV) zu. "Gegen Spanien ist Deutschland nicht abgefallen. Die deutsche Mannschaft hatte sogar die Chance, zu gewinnen. Die Spieler haben gezeigt, dass sie gegen Top-Gegner mithalten können. Deswegen traue ich Deutschland eine Menge zu." Der eingewechselte Füllkrug hatte dem deutschen Team gegen Spanien ein 1:1 gerettet.

Vom Niveau der Spiele in Katar ist Kabaca angetan. "Es ist sehr hoch", sagte der Sportliche Leiter des SVS. "Mit Ausnahme des Kantersiegs der Spanier gegen Costa Rica war bislang keine Mannschaft chancenlos. Die Weltspitze ist zusammengerückt, und es wird auch Favoriten geben, die auf der Strecke bleiben."