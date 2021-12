Junge, Rebell und Gott

Vor einem Jahr starb Diego Maradona, und wenn zum ersten Todestag ein Buch über den Dr. Jekyll und Mr. Hyde des Fußballs erscheint, scheint klar: Das ist Kalkül.

Ist es aber nicht. Schon vor zweieinhalb Jahren hat Guillem Balagué mit der Arbeit begonnen. Der spanische Journalist hat zuvor mit Biografien über Lionel Messi, Pep Guardiola und Cristiano Ronaldo geglänzt, ehe er sich an den schillerndsten, widersprüchlichsten Fußballstar wagte.

Das Ergebnis ist eine detailreiche Biografie über den genialen Exzentriker, der laut Balagué nicht der erfolgreichste Fußballer aller Zeiten war, wohl aber der faszinierendste.

Balagué erzählt und lässt erzählen vom Aufstieg des Wunderknaben aus den Slums zum Weltstar, von der Lust und der Last des Ruhms.

Bewusst beschließt er sein Werk mit Diegos Karriereende 1997; die Umstände seines Todes sind in einem Epilog zusammengefasst.

„Fußball ist mein Glück“, heißt der Untertitel des Buches. Doch wer das Werk gelesen hat, bezweifelt das. Maradona war glücklich nur mit dem Ball am Fuß, aber sein überirdisches Talent und die gottgleiche Verehrung von Millionen auf der ganzen Welt waren schlichtweg zu viel für den Menschen Maradona.

Der Titel des Originals hätte auch für die grandiose deutsche Übersetzung gepasst: The Boy, the Rebel, the God.