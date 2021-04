Wiesbaden. Die deutschen Fußball-Frauen haben den Länderspiel-Doppelpack in Wiesbaden erfolgreich gestaltet. Dem 5:2 über Australien ließ das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag ein 3:1 (2:1) gegen Norwegen folgen. Es wies dabei erneut die bereits gezeigten Fortschritte beim Aufbau einer schlagkräftigen Mannschaft für die EM 2022 in England nach. Laura Freigang (8.), Linda Dallmann (17.) drehten die Gäste-Führung durch Guro Reiten (4.). Eine Traumkombination führte zum 3:1 durch das erste Länderspieltor von Pauline Krumbiegel (62.).

Die Komplimente gehörten vor allem den jungen Spielerinnen. „Wie sie sich reingefuchst haben, war herausragend. Das zeigt, dass wir eine gute Förderung, einen guten Nachwuchs haben und uns keine Sorgen machen müssen. Wir sind auf einem sehr guten Weg und haben uns sehr gut entwickelt“, sagte Alexandra Popp. Sara Däbritz betonte: „Ich muss ein Lob an die jungen Spielerinnen aussprechen. Sie haben super Leistungen abgeliefert.“

Noch Luft nach oben

Trotz der zwei Siege war Voss-Tecklenburg aber auch „mit einigen Dingen nicht zufrieden“, wenngleich acht Tore in zwei Spielen eine starke Ausbeute waren. „Wir haben in diesem Spiel auch gesehen, wenn der Gegner etwas höher ist, dass etwas an Präzision fehlt und dass wir uns weiter festigen müssen.“

Voss-Tecklenburg hatte das DFB-Team nur auf wenigen Positionen im Vergleich zum Samstag verändert. Ann-Katrin Berger hütete wie angekündigt das Tor, Linda Dallmann ersetzte Lina Magull im Mittelfeld, Alexandra Popp kam nach überstandener Verletzung für Sjoeke Nüsken ins Spiel, Laura Freigang erhielt im Angriff den Vorzug vor Lea Schüller.

Norwegen entpuppte sich bereits in der Anfangsphase als hartnäckigerer Gegner als Australien. Nachdem ein Missverständnis zwischen Berger und Dallmann ohne Folgen geblieben war (3.), schoss Reiten eine Minute später zur Führung ein. Das große Selbstvertrauen, das sich die DFB-Spielerinnen am Samstag geholt hatten, zeigte sich danach jedoch. Mit wütenden Angriffen setzten sie die Gäste unter Druck und drehten das Spiel. dpa