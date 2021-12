Über neun Jahre (!) lang hat Ronald Reng die Nachwuchskicker Fotios Katidis, Niko Reislöhner und Marius Wolf auf ihrem Weg begleitet. Ein Weg, der nur ein Ziel kannte: Profi-Fußball.

Geschafft hat es am Ende nur Wolf, die beiden anderen machen heute etwas anderes, weil sie irgendwann einsehen mussten, dass ihre Karrieren sich nicht so gestalten würden, wie sie sich das in ihren kühnsten Träumen vorstellten. Man könnte an der Stelle auf den Gedanken kommen, was der Reng da für ein deprimierendes Buch geschrieben haben könnte. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Und es endet mit dem Satz, den alle drei aktuell für sich reklamieren könnten: Jetzt geht das Leben los.

„Von 26 000 Talenten, die zwischen 2010 und 2020 in den Nachwuchsakademien der deutschen Proficlubs lernten, wurden allenfalls fünf Prozent Profis“, schreibt Reng. Sie trainieren von morgens bis abends, Träume formen sich, aber sie gehen nicht alle in Erfüllung. Weil am Ende irgendeine Kleinigkeit fehlt, um wie Wolf ganz oben in der Bundesliga zu landen.

Selten zuvor ist die Traumfabrik Profi-Fußball authentischer beschrieben worden. Man nimmt Anteil am Schicksal der jungen Menschen, an ihren zahlreichen Entbehrungen, ihrem Ehrgeiz und den unvermeidbaren Enttäuschungen. Reng blickt gewohnt klug und kompetent auf die Mechanismen und Methoden des modernen Profifußballs.

