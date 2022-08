München. Jessica-Bianca Wessolly hat sich bei der Leichtathletik-EM in München fürs Halbfinale am Donnerstagabend (20.37 Uhr) qualifiziert. Die Sprinterin der MTG Mannheim wurde in ihrem Vorlauf in 23,14 Sekunden Dritte.

