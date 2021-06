Jeder Event-Gucker ist Experte – das ärgert mich

Es ist in Deutschland bei jedem großen Turnier das Gleiche. Da werden Menschen, die sich normalerweise nicht für Fußball interessieren, zu Experten und jeder Event-Gucker posaunt seine Meinung ungefragt in die Welt hinaus. Jeder von ihnen hätte es, das ist klar, besser gewusst als Bundestrainer Joachim Löw. Dieses Verhalten ist im Fußball extrem ausgeprägt, zumindest habe ich ähnliches in diesem Ausmaß nie in anderen Sportarten erlebt. Mich ärgert das. Nach der Schlacht ist jeder General, kann leicht behaupten, dass Kimmich auf der Sechser-Position besser aufgehoben gewesen wäre als auf der Außenbahn. Oder dass Deutschland mit Vierer- statt Dreierkette hätte spielen müssen.

AdUnit urban-intext1

Bundestrainer Joachim Löw steht nach dem Auftakt in der Kritik. © dpa

Löw ist außerdem für seine Wechsel kritisiert worden. Von außen mag man vielleicht nicht immer alles nachvollziehen können, was ein Trainer entscheidet. Wir haben bei der Ausbildung zum Fußballlehrer gelernt, wie wichtig es ist, seinem erfahrungsbasierten Bauchgefühl zu vertrauen. Das ist nichts Esoterisches und bedeutet nicht, dass ich etwa meine Tante, die noch nie etwas mit Fußball zu tun hatte, an die Seitenlinie stellen könnte und sie die richtigen Entscheidungen treffen würde. Das Ganze beruht auf dem Prinzip der Heuristik. Das ist die Kunst, mit begrenztem Wissen und unter extremem Stress zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu gelangen. Sprich, wenn ich mir aufgrund meiner Erfahrung schon Wissen angeeignet habe, dann nicht nur auf einer bewussten, sondern auch auf einer unbewussten Ebene.

Imke Wübbenhorst



Imke Wübbenhorst hat vor einem Jahr ihre Ausbildung zur Fußballlehrerin abgeschlossen. Die 32-Jährige trainierte die Oberliga-Männer des BV Cloppenburg und war die erste Übungsleiterin, die ein Herrenteam in einer so hohen Spielklasse betreute. Zuletzt trainierte Wübbenhorst die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga. Zur neuen Saison wird sie Co-Trainerin beim Drittligisten Viktoria Köln.

In Stresssituationen habe ich keine Zeit, lange nachzudenken und verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen. Da ist es einfacher, auf das Wissen in meinem Bauch, meinem Unterbewusstsein, zurückzugreifen, das ich ja auch durch Erfahrungen erworben habe. Klar gibt es immer einen Matchplan für verschiedene Situationen. Was tun wir etwa, wenn wir eine Rote Karte bekommen oder früh in Rückstand geraten? Dennoch spielt das Bauchgefühl eine wesentliche Rolle.

Ich habe mich oft geärgert, wenn ich gegen mein Bauchgefühl entschieden habe, und mich bei Einwechslungen von anderen habe beeinflussen lassen. In 80 Prozent der Fälle bin ich mit meinem Gefühl nämlich gut gefahren. Die Gegenseite kenne ich trotzdem: Dass ich meinte, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben und dann feststellte, dass sie falsch war – obwohl ich auf mein Gefühl gehört habe.

AdUnit urban-intext2

So oder so. Es ist komplex, einen Trainer zu bewerten. Manchmal setzen die Spieler auch nicht um, was der Trainer mit ihnen bespricht. Zu einer adäquaten Einschätzung gehört jedenfalls mehr, als nur ein Spiel zu sehen und sich dazu eine Meinung zu erlauben. Das sollte man gerade während eines solchen Turniers im Kopf behalten.