Italiens absurd hohe Punkte-Hürde

Stell dir vor, deine Mannschaft holt 78 Punkte – und schafft es nicht in die Champions League. Für Juventus Turin könnte dieses Szenario am Sonntag Realität werden. Denn trotz des jüngsten 3:2-Erfolgs gegen den neuen Champion Inter Mailand hat Italiens Rekordmeister den Einzug in die Königsklasse nicht mehr in der eigenen Hand. Vor dem letzten Spieltag liegen die von Andrea Pirlo trainierten

...