Die Adler Mannheim suchen immer noch ihre Topform. Eine verbesserte defensive Leistung genügte der Mannschaft von Trainer Pavel Gross aber, um in der Deutschen Eishockey Liga in die Erfolgsspur zurückzukehren. Bei den Nürnberg Ice Tigers gewann der Tabellenvierte am Mittwochabend mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. „Es war gut, dass wir nach den jüngsten zwei Niederlagen

...