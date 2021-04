IOC startet E-Sport-Serie

Lausanne. Das Internationale Olympische Komitee stärkt die Bedeutung des E-Sports. Dazu kooperiert das IOC mit fünf internationalen Sportverbänden und Spiele-Herausgebern und bringt die „Olympic Virtual Series“ an den Start. Zunächst sind Baseball, Radsport, Rudern, Segeln und Motorsport dabei, wie das IOC mitteilte. Der „Olympic Virtual Series“ genannte Wettbewerb wird am 13. Mai beginnen und am 23. Juni enden.

„Die ‚Olympic Virtual Series‘ ist eine neue, einmalige olympische digitale Erfahrung, die darauf abzielt, die Bindung mit neuen Zielgruppen im Bereich des virtuellen Sports auszubauen. Ihre Konzeption ist im Einklang mit der Olympischen Agenda 2020+5 und der digitalen Strategie des IOC. Sie ermuntert zur Teilnahme am Sport, wirbt für die Olympischen Werte und legt einen speziellen Fokus auf die Jugend“, erklärte IOC-Präsident Thomas Bach.

Der Fußball-Weltverband FIFA, der Basketball-Weltverband FIBA, der Tennis-Weltverband und der Takewondo-Weltverband haben bereits Interesse bekundet, sich ebenfalls an der „Olympic Virtual Series“ zu beteiligen.