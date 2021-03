Lausanne. Das Internationale Olympische Komitee hat einstimmig den von IOC-Chef Thomas Bach forcierten neuen Reformplan verabschiedet. Mit der Agenda 2020+5 soll die olympische Bewegung fit für die Zukunft gemacht werden, wie Bach am Freitag am letzten Tag der 137. IOC-Session bekräftigte. Mit 15 Richtlinien will das IOC die Digitalisierung vorantreiben, die Jugend besser ansprechen und E-Sports einbinden, den Kampf gegen Doping und die Rechte und Pflichten von Athleten stärken. Zudem sollen Olympische Spiele nachhaltiger werden.

AdUnit urban-intext1

Das Reformprogramm ist die Fortschreibung der 2014 von Bach initiierten Agenda 2020 und soll das IOC für eine Welt nach der Corona-Krise bereit machen, wie der für vier weitere Jahre im Amt bestätigte IOC-Präsident immer wieder betont. „Wir müssen uns auf diese Welt vorbereiten. Wir brauchen eine Vision, wie diese Welt aussehen wird“, sagte der 67-Jährige. dpa neueneue