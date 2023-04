Ingolstadt zieht ins DEL-Finale ein - München bangt

Wolfsburg/Mannheim. Für die Adler Mannheim ist die Saison in der Deutschen Eishockey Liga mit Halbfinal-Frust zu Ende gegangen. Der achtmalige deutsche Meister musste beim 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) die entscheidende vierte Niederlage gegen den ERC Ingolstadt hinnehmen.

Erstmals seit 2015 zogen die Ingolstädter damit wieder in die Endspielserie ein, in der sie von Freitag an auf den EHC Red Bull München oder die Grizzlys Wolfsburg treffen. Die Entscheidung der anderen Halbfinalserie fällt nach einem 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) der Münchner in Wolfsburg am Mittwoch in Spiel sieben.

Ein siebtes Halbfinale wollten sich die Mannheimer erkämpfen, die dritte Heimniederlage im Halbfinale gegen den Vorrunden-Zweiten Ingolstadt besiegelte aber das Ausscheiden der Mannschaft von Trainer Bill Stewart. «Es ist immer scheiße, wenn du ausscheidest. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Aber wenn du kein Tor machst, gewinnst du halt nicht», sagte Mannheims frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer bei MagentaSport.

Auch Wolf-Rückkehr hilft Mannheim nicht

Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften Halle liefen die Mannheimer seit der vierten Minute einem Rückstand hinterher, Wayne Simpson traf für den ERC. Ingolstadts Torhüter Kevin Reich war für die Adler von Trainer Bill Stewart im gesamten Spiel nicht zu überwinden. Auch die Rückkehr von Nationalstürmer David Wolf, der nach einer Prügelattacke für drei Spiele gesperrt worden war, half den Adlern nicht. Der zweite Treffer der Ingolstädter von Stefan Matteau fiel erst 0,6 Sekunden vor dem Ende.

«Wir haben uns das ganze Jahr ein bisschen schwer getan mit verschiedenen Sachen. Es ist schwer zu analysieren direkt nach dem Spiel, das werden wir intensiv aufarbeiten», sagte Holzer. Mannheim wartet auf den ersten Finaleinzug seit 2019. Die Ingolstädter bestätigten in den Playoffs den Eindruck aus der starken Vorrunde, die sie in der ersten Saison unter dem kanadischen Trainer Mark French als Zweiter abgeschlossen hatten.

Wolfsburgs Torhüter lässt München verzweifeln

München vergab unterdessen die erste Chance, die Halbfinalserie gegen Wolfsburg zu entscheiden. Der Hauptrundensieger und Herausforderer haben nun jeweils dreimal gewonnen. Am Mittwoch kommt es in München zum Showdown. «Wer gedacht hat, dass wir hier locker durchmarschieren, der hat sich getäuscht», sagte Nationalstürmer Yasin Ehliz.

In Wolfsburg verteidigten die Gastgeber vor 4022 Zuschauern im sechsten Duell mit viel Leidenschaft und hatten in Torhüter Dustin Strahlmeier erneut einen starken Rückhalt. München entwickelte mehr Zug nach vorn, schoss wesentlich häufiger aufs Tor. Die Gastgeber trafen kaltschnäuzig: Dank Trevor Mingoia (18. Minute) gingen die Niedersachsen mit einem 1:0 in die erste Pause.

Schnell bauten die Gastgeber die Führung aus, Tyler Morley fälschte erfolgreich ab (22.). In Überzahl verkürzte Andreas Eder für die Münchner (34.), Fabio Pfohl stellte jedoch zugleich wieder eine Zwei-Tore-Führung (35.) her. Im Schlussabschnitt übten die Münchner viel Druck aus, nutzten aber abgesehen vom erneuten Anschluss durch Chris DeSousa (41.) ihre Chancen nicht und verzweifelten an Wolfsburgs Torhüter Strahlmeier.