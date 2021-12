In diesem Jahr scheint alles möglich

Es gibt sie tatsächlich, Formel-1-Weltmeister, die ihren Titel nicht in einem Mercedes gewonnen haben. So wie es auch deutsche Staatschefs gibt, die nicht Angela Merkel heißen, was ein gewisser Olaf Scholz in den nächsten Tagen beweisen wird. Ebenso wie Fußball-Bundestrainer, die nicht auf den Namen Joachim Löw hören. Zugegeben, es dauert einige Zeit, bis sich ein Formel-1-Titelträger findet, der sich seinen großen Erfolg außerhalb des Mercedes-Einflussbereichs gesichert hat. 2013 war das, sein Name: Sebastian Vettel. Seitdem herrscht an der Spitze Eintönigkeit. Immer Mercedes, meist Lewis Hamilton, mit der Ausnahme Nico Rosberg in der Saison 2016.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine solche Dominanz kann eine gesamte Sportart gefährden, langweilt Fans doch nichts mehr als vorhersehbare Ergebnisse. Mercedes ist dabei aber kein Vorwurf zu machen. Wer besser arbeitet als die Konkurrenz und zudem seine Möglichkeiten ideal nutzt, hat sich den Erfolg verdient. Ebenso wie der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Auch hier wird dem Serienmeister vorgeworfen, der Attraktivität der Liga zu schaden, nur weil er seinen Hunger auf Titel Jahr für Jahr stillt.

2021 könnte eine große Ausnahme sein. In der Bundesliga trennt Dortmund von den Bayern (zumindest momentan noch) nur ein Punkt. Und in der Formel 1 zeichnet sich ein Saisonende ab, das es in dieser Formel zuletzt 2012 gegeben hatte. Damals fuhren zwei Piloten aus zwei unterschiedlichen Teams um den WM-Titel: Sebastian Vettel für Red Bull gegen Fernando Alonso im Ferrari. Im letzten Rennen holte sich Vettel seinen dritten großen Triumph. Bei RTL fieberten die Motorsportfans mit, als der Heppenheimer Sechster wurde und damit den Weltmeistertitel holte. Alonso hatte das Rennen in Brasilien auf Platz zwei beendet, ihm fehlten in der Gesamtwertung drei Zähler auf seinen deutschen Konkurrenten.

Ein ähnlich spannendes Saisonende wünschen sich viele Fans auch in diesem Jahr. Endlich mal wieder. Es würde der gesamten Formel 1 guttun. Max Verstappen ist bereit, Mercedes und Hamilton zu ärgern. Der Niederländer hat mit seinem Red-Bull-Team Dominator Mercedes in dieser Saison schon ein ums andere Mal verzweifeln lassen und könnte tatsächlich Weltmeister werden. Auch wenn keiner so recht an ein Ende der Mercedes-Dominanz glauben mag. Was als nächstes noch kommt in diesem verrückten Jahr, das schon so viel neues gebracht hat? Nicht dass plötzlich auch noch Greuther Fürth ein Bundesliga-Spiel gewinnt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2