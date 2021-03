Lausanne. Das Nationale Olympische Komitee Chinas will Impfstoffdosen für die Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio und 2022 in Peking bereitstellen. Dies teilte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Donnerstag am zweiten Tag der IOC-Session mit. „Das IOC hat ein freundliches Angebot vom Chinesischen Olympischen Komitee erhalten“, sagte Bach.

Das NOK Chinas sei bereit, mit dem IOC diese zusätzlichen Dosen auf zwei Wegen zur Verfügung zu stellen. Entweder über die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern oder direkt in den zahlreichen Ländern, in denen Vereinbarungen über chinesische Impfstoffe bestehen würden. „Das ist eine gute Nachricht“, sagte Kirsty Coventry (37), Vorsitzende der IOC-Athletenkommission.

„Das IOC wird diese zusätzlichen Impfstoffdosen für die olympischen und paralympischen Mannschaften bezahlen“, betonte Bach. „Für jede dieser zusätzlichen Dosen wird das IOC auch für zwei weitere Dosen bezahlen, die der Bevölkerung in diesen Ländern zur Verfügung gestellt werden können.“ Bisher seien laut Bach bereits „eine beträchtliche Anzahl“ von Olympia-Startern geimpft worden.

Ende März Entscheidung über Fans

Auf der IOC-Sitzung erklärte Japans Olympia-Geschäftsführer Toshiro Muto, er hoffe mit dem am 25. März in Fukushima beginnenden Fackellauf ein Signal für reibungslose Olympische Spiele in Tokio zu geben. „In vier Monaten geht es los mit der Eröffnungszeremonie. Wir sind auf der Zielgeraden und freuen uns auf einen gesundheitlich unbedenklichen Ablauf.“ Man wolle „Spiele veranstalten, die für die ganze Welt spannend und inspirierend sein sollen.“

Zugleich teilte Muto mit, dass spätestens bis Ende März darüber entschieden werden soll, ob ausländische Zuschauer für den Besuch der Spiele einreisen dürfen. „Wir werden bis dahin die Entwicklung der Covid-19-Lage auf der Welt beobachten“, sagte Muto. Unterdessen sollen die im vergangenen Jahr ausgefallenen 18 olympischen Testwettkämpfe in Tokio stattfinden. dpa