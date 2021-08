Immer mit einem Auge in Tokio

Mannheim. Momentan steckt Benjamin Helander mit den Rhein-Neckar Löwen mitten in der harten Vorbereitung auf die neue Spielzeit, versucht sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden und durfte dazwischen am Wochenende bei einer der beliebten Zusammenkünfte auf der Heidelberger Terrasse von Torwart Mikael Appelgren kurz ausspannen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch während sich bei dem jungen Finnen derzeit alles auf die neue Heimat in der Kurpfalz konzentriert, wird sein Blick in der Nacht auf Mittwoch sicher auch kurz Richtung Fernost gehen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist schließlich sein Bruder Oliver in der Qualifikation für das Speerwurf-Finale am Start. Stolze 88,02 hat der 24-Jährige als Bestleistung zu Buche stehen und hofft darauf, die Quali in Japans Metropole zu überstehen.

Mit sieben Stunden Zeitverschiebung drückt dann auch sein zwei Jahre jüngerer Bruder Benjamin die Daumen, der sich ebenfalls schon ernsthaft mit der klassischen Disziplin auseinandergesetzt hat. „Aber so bei 60 Metern war dann auch Schluss“, lächelt der Rechtshänder, der im Vergleich zu seinem großen Bruder auch ein bisschen die Hebel für die Weltklasse in der Leichtathletik fehlen. So ist Bruder Oliver stolze 16 Zentimeter größer, doch mit seinen 1,79 Metern hat es nun auch der „kleine“ Benjamin zu etwas gebracht. Mit dem Wechsel zu den Löwen erfüllte sich der 22-Jährige einen großen Wunsch. „Jedes Kind träumt als junger Handballer schließlich von der deutschen Bundesliga“, sagt der Linksaußen, der zuletzt für den schwedischen Erstligisten Alingsas am Ball war.

Dass es in der Familie Helander so sportlich zugeht, kommt dabei nicht von ungefähr. Papa Jan Helander ist schließlich kein Geringerer als der Rekordspieler der finnischen Handball-Liga. Und auch die Mama war regelmäßig am Ball. Dass es für das Brüderpaar ganz im Süden Finnlands deshalb nicht etwa zum finnischen Nationalsport Eishockey ging, war früh klar. Im Sommer stand Leichtathletik auf dem Programm, im Winter führte der Weg in die Handball-Halle. Und während es Oliver auch zu elf Länderspielen in der Handball-Nationalmannschaft gebracht hat, wurde er hier von seinem kleinen Bruder inzwischen überflügelt. So trug Benjamin schon 25 Mal das finnische Trikot, nachdem er sich als 15-Jähriger ganz auf Handball konzentrierte und 2014 den Weg über die Ostsee ins Handball-Internat des Erstligisten Alingsås HK in der Nähe von Göteborg wagte. „Das war keine einfache Zeit“, erinnert sich Helander an die ersten Wochen, doch der mutige Schritt zahlte sich aus. Für seinen Heimatverein Bollklubben (BK)-46 war er später zwar noch einmal während seiner Militärzeit (2017/18) im Einsatz, in den vergangenen drei Jahren hat sich Helander dann aber wieder in Schweden einen Namen gemacht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Teenager nach Schweden

Zuletzt war er mit 144 Treffern achtbester Werfer in der schwedischen Handbollsligan, was natürlich auch den Insidern nicht verborgen blieb. Als dann im Frühjahr die Anfrage von den Löwen kam, musste der 22-Jährige nicht lange überlegen. „Das ist eine einmalige Chance, hier kann ich sicher sehr viel lernen und freue mich auf diese Herausforderung“, sagte der Flügelspieler beim Trainingsauftakt der Löwen.

Seine erste Aufgabe wird es sein, die Rolle des nach Gudme in Dänemark gewechselten Jerry Tollbring hinter Löwen-Kapitän Uwe Gensheimer einzunehmen, aber gleichzeitig auch an seiner eigenen Entwicklung weiterzuarbeiten. „Mit Uwe an der Seite gibt es da kaum bessere Möglichkeiten“, sagt Helander in perfektem Englisch über seinen zukünftigen Teamkollegen, den er bisher noch nicht persönlich kennenlernen durfte. „Bisher habe ich ihn immer nur im Fernsehen gesehen“ , grinst Helander, weiß aber wo er ihn aktuell finden kann: Wie seinen Bruder Oliver bei den Olympia-Übertragungen aus Tokio.