Im Windschatten der großen 14

Als guter Gastgeber stellt man sich ja immer Fragen: Sind die Gäste zufrieden? Kommt die Party gut an? Und hat sich der ganze Aufwand überhaupt gelohnt? Die deutschen Basketballer können nach dem 76:63-Auftaktsieg der Europameisterschaft diese Fragen getrost alle mit „Ja“ beantworten. Das lag aber auch gewiss daran, dass dieser besondere Abend in der ausverkauften Arena in Köln mit einem ganz

...