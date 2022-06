Der bekannteste Fall einer Herzmuskelentzündung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist der von Janik Möser. Der gebürtige Mannheimer, der vor zwei Jahren von den Adlern zu den Grizzlys Wolfsburg wechselte, erkrankte Ende 2020 an einer Myokarditis. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Ursache eine Infektion mit dem Coronavirus war. „Außer Corona war bei Janik nichts festzustellen, was der Auslöser hätte sein können“, sagte Axel Gänsslen, der Teamarzt der Grizzlys, den „Wolfsburger Nachrichten“.

Der Fall Möser war mitentscheidend dafür, dass in der DEL ein Umdenken einsetzte. Es wurde ein sogenanntes Return-To-Play-Protokoll eingeführt. An diese strikte Richtlinie mussten sich die Profis nach einem positiven Coronatest halten, ehe sie in den Spielbetrieb zurückkehren durften.

Rune Jarstein, norwegischer Torhüter des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin, musste nach einer Herzmuskelentzündung infolge einer Corona-Infektion fast ein halbes Jahr aussetzen. Der 37-Jährige wurde zeitweise sogar in einem Krankenhaus behandelt. „Ich konnte nicht einmal Fußball auf dem iPad schauen. Ich war in der Zeit zweimal an der frischen Luft, musste dabei im Rollstuhl sitzen“, berichtete er und betonte gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Ich bin nach meiner Erkrankung noch einmal geimpft worden. Ich finde es gut und wichtig, das zu machen. Ich bin ganz klar für die Impfung. Vielleicht hätte es mich nicht so hart erwischt, wenn ich mich im Frühling schon hätte impfen lassen können.“

Auch Alphonso Davies, Fußballprofi beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München, trug nach einer Corona-Infektion eine leichte Myokarditis davon. „Wenn du an so etwas leidest, merkst du es für gewöhnlich nicht. Du bemerkst nur, dass du nicht bei 100 Prozent bist, wenn du dich bewegst. Nach solch einer Infektion projizierst du das als Spieler nicht auf das Herz, sondern rechnest mit einer Nachfolge der Infektion“, sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann im Januar dem TV-Sender Sky. cr (Bilder: dpa/Imago)