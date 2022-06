„Ich habe gelernt: Die Welt ist nicht gerecht“

Herr Subotic, sollten mehr Fußball-Stars ihre Prominenz und ihr Geld einsetzen, um Gutes in der Welt zu tun, statt sich ihren fünften Sportwagen oder eine Villa in Los Angeles zu kaufen?

Neven Subotic: Das ist eine gute Frage, um sanft in die Thematik einzusteigen. Klar, die Menschen in der Gesellschaft, die stark privilegiert sind, haben sicher eine größere Verantwortung als der Rest. Unabhängig davon, ob es ein Fußballer ist: Es kommt am Ende darauf an, nicht zu hoffen, dass immer die anderen etwas tun, und die Verantwortung abzugeben.

Neven Subotic Neven Subotic (33) blickt auf eine lange und erfolgreiche Fußballerkarriere zurück. Mit Borussia Dortmund wurde der gebürtige Jugoslawe zweimal Deutscher Meister (2011 und 2012), außerdem spielte er unter anderem für Mainz 05, den 1. FC Köln und Union Berlin. In seinem neuen Buch thematisiert er die Ungerechtigkeiten unserer Zeit und was man dagegen tun kann. „Alles Geben. Warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt“, mit einem Vorwort von Jürgen Klopp, erscheint am 9. Juni.

Sie haben selbst davon berichtet, wie Sie den Verlockungen eines Profifußballers zeitweilig erlegen sind. Schnelle Autos, Partys, Luxus-Lifestyle. Wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück?

Subotic: Ich will nicht sagen, dass das nur schlecht war. Es hat ja auch Spaß gemacht. Aber Disneyland macht auch Spaß, nur will man da nicht leben. Letztlich hat es auch Zeit gekostet, die ich anders besser hätte investieren können. Freundschaften, die über Jahre gehalten haben, habe ich mit diesem Lifestyle nicht gefunden. Es war von außen sehr glitzernd, aber wenn du drin bist, ist da einfach nichts Wertvolles. Irgendwann habe ich das nicht mehr gebraucht.

Wie viel Distanz haben Sie seitdem persönlich zum Fußballgeschäft aufgebaut?

Subotic: Extrem viel. Da fehlen mir fast die Worte. Die Leute sind immer schockiert, wenn ich das sage. Selbst die, die mein Buch gelesen haben. Aber ich habe wirklich nur noch sehr wenig mit dem Fußballgeschäft zu tun. Die Erfahrungen, vor allem in meinen Zeiten als Jugendlicher in den USA, haben mir gezeigt, dass es sehr gefährlich ist, wenn man den Sport zu ernst nimmt und falsch einordnet. Wenn ich mal Fußball schaue, dann immer nur als Gemeinschaftserlebnis. Aber die Diskussionen: Wer wechselt wohin, wer ist in seinem Club unglücklich – das bekomme ich nur am Rande mit und es nervt mich schon.

Wäre es aus Ihrer Sicht wünschenswert, wenn sich mehr bekannte Fußballer auch politisch deutlicher positionieren? Wenn man zum Beispiel an die WM im November in Katar denkt. In einem Land, in dem die ständige Verletzung der Menschenrechte nicht wegzu-diskutieren ist.

Subotic: Das würde ich mir wünschen. Fußball hat als wichtigste Sportart der Welt enorme Strahlkraft. Wird er dafür genutzt? Sehr wenig. Das hängt aber auch mit kulturellen Dingen zusammen. Wenn ich an Kulturen denke, in denen es auch einmal kontroverser zugeht, denke ich nicht an Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Da schaue ich eher in die USA, wo sich zum Beispiel Basketball-Superstar LeBron James politisch engagiert und das auch inhaltlich authentisch vertritt.

Der Klimawandel, über zwei Jahre Pandemie, dann der Ukraine-Krieg. Die Menschen wurden zuletzt mit schlechten Nachrichten fast überflutet. Sie selbst erleben zusätzlich über die Arbeit mit Ihrer Stiftung auch viel Leid. Ertappen Sie sich manchmal dabei, selbst keine Nachrichten mehr sehen zu wollen – allein schon aus Gründen der Psychohygiene?

Subotic: Ich konsumiere eigentlich keine Nachrichten. Es bringt mir nichts, es hat keinen Nutzen. Ich bekomme das am Rande mit, das reicht mir. Die Zeit, die ich habe, ist sehr limitiert. Wenn ich etwas lese, möchte ich mich sehr tiefgründig damit auseinandersetzen. In der Regel sind das die Themen, die wir mit der Stiftung abdecken.

Sie sind 1990 mit Ihrer Familie aus Jugoslawien nach Deutsch-land in die Nähe von Pforzheim geflüchtet, 1999 zogen die Subotics aufgrund einer drohenden Abschiebung in die USA weiter. In der Ukraine sind zurzeit Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Was macht das mit einem Kind und Jugendlichen, wenn er nirgendwo richtig Wurzeln schlagen kann?

Subotic: Man gewöhnt sich daran, nicht Wurzeln zu schlagen (lacht). Für mich ist klar: Egal, wo ich bin, werde ich den Ort lieben. Vor allem, wenn die Menschen mich und meine Familie akzeptieren. Wir haben immer wieder Menschen gefunden, die uns in die Gesellschaft hineingeholt, uns unterstützt und respektiert haben. Diese Erfahrung ist zum Teil auch positiv. Auf der anderen Seite habe ich gelernt, als wir nach Deutschland kamen und dann in die USA abgeschoben wurden: Die Welt ist alles andere als gerecht. Du machst nichts falsch, aber deine Träume zerplatzen trotzdem. Meine Mutter und mein Vater waren im damaligen Jugoslawien gut ausgebildet, aber sie mussten dann in Deutschland viele Jahre als Putzfrau und Bauarbeiter arbeiten.

Welche positive Funktion kann mit Blick auf Ihre eigene Lebens-geschichte der Sport übernehmen, um zum Beispiel aktuell den Menschen aus der Ukraine bei der Integration zu helfen?

Subotic: Eine wichtige. Für meinen Vater, der kein Sprachtalent ist, aber ein guter Fußballer war, war der Sport ein Einstieg, um ein respektiertes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Er hat auf Europa-League-Niveau in Jugoslawien gespielt und nach unserer Ankunft in Deutschland in der Kreisklasse gekickt. Aber dadurch haben ihn die Leute kennengelernt, ansonsten wäre er „irgendein Flüchtling“ geblieben, zu dem man keinen Bezug hat. Bei mir und meiner Schwester war es mit dem Fußball genauso. Beim Kicken spielt es keine Rolle, woher du kommst. Sondern nur, dass man gemeinsam Spaß hat. Das ist für mich auch das Wichtigste am Fußball. Die Möglichkeit, in der echten Welt zusammenzukommen.

Seit einem Jahrzehnt engagieren Sie sich in Afrika, bauen mit Ihrer „Neven Subotic Stiftung“ in den Projektländern Äthiopien, Kenia und Tansania Brunnen und Sanitäranlagen. Bringt diese Arbeit mehr persönliche Erfüllung als alle Triumphe mit Borussia Dortmund?

Subotic: Ich würde das mit zwei verschiedenen Skalen bewerten wollen. Was ich unterschreiben kann: Bei allem, was ich tue, ist es am wichtigsten, was es den Menschen bedeutet. Eine Meisterfeier alleine macht nicht so viel Spaß wie in Dortmund, wo eine große Geschichte und Kultur dahintersteckt und 600 000 Fans gemeinsam mit uns gefeiert haben. Das Gleiche gilt für meine Stiftungsarbeit: Wenn ein Brunnen irgendwo gebaut wird, wo er den Menschen nicht hilft und ich sie nicht kennenlernen kann, würde ich mich darüber nicht freuen können.

Ihre Geschichte beim BVB ist eng mit dem Trainer Jürgen Klopp verknüpft. Wie wichtig war er für Ihre Karriere als Fußballer und was macht Klopp als Trainer und Mensch so besonders?

Subotic: Ein paar Punkte. Einer, der sehr offensichtlich ist: Er stellt sich immer vor die Mannschaft, wenn Dinge schlecht laufen. Er ist sehr empathisch und kann die Situation so angehen, dass danach die Verbindung zwischen Spieler und Trainer gestärkt ist. Das schafft Vertrauen. Über Jahre hinweg konnte er jede Mannschaft weiterentwickeln. Neben dem Zwischenmenschlichen ist es auch die Sympathie, die er weckt und damit eine ganz neue Motivation schafft. So werden aus Spielern, die keiner so richtig auf dem Schirm hat, auf einmal Weltklassespieler. Das zeichnet ihn aus. So viele Trainer von seinem Format gibt es nicht.

Im Februar 2020 kehrten Sie mit Union Berlin nach Dortmund zurück. Nach dem Spiel feierten Sie die BVB-Fans auf der Südtribüne frenetisch. War das vielleicht Ihr schönster Moment als Fußballer und ist Dortmund für Sie die emotionale Heimat geworden, die Sie als Kind notgedrungen nicht hatten?

Subotic: Ich will meine Karriere ungern auf einen Moment reduzieren, auch wenn dieser wunderschön war. Mit Köln hatte ich etwas Ähnliches, als ich in Dortmund gespielt habe. Der Sieg bei der WM 2010 mit Serbien hat auch eine besondere Note. Sicher ist es so, dass Dortmund für mich sehr emotional aufgeladen ist, weil es hier Menschen gibt, die mir etwas bedeuten. Aber Heimat? Meine Freundin, die hier geboren ist, hat in Dortmund unfassbar viele Freunde. Die habe ich nicht.

Der SV Waldhof will zeitnah in die 2. Liga und hätte sicher noch Bedarf an einem erfahrenen Innenverteidiger. Interesse?

Subotic: Das ist ein sehr schönes Angebot (lacht). Ich habe sogar mal ein Testspiel mit Mainz in Mannheim gemacht. Ich wäre dann auch näher am Schwarzwald, wo ich mich zum Teil zu Hause fühle. Aber momentan ist das zeitlich für mich nicht möglich. Ich habe mit der Stiftung, meiner Firma und dem Buchprojekt alle Hände voll zu tun.