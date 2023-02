HSV siegt in Rostock - St. Pauli holt Dreier gegen 96

Rostock. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter siegte beim FC Hansa Rostock am Sonntag mit 2:0 (1:0). Ludovit Reis in der 40. Minute und Andras Nemeth in der Nachspielzeit erzielten die entscheidenden Tore. Mit nun 40 Punkten liegt der HSV zwei Zähler hinter Darmstadt und vier Punkte vor dem Aufstiegs-Relegationsrang. Die Schlussphase bestritt Rostock wegen einer Gelb-Roten Karte für Damian Roßbach in Unterzahl.

Einen wichtigen Sieg feierte auch der FC St. Pauli beim 2:0 (2:0) gegen Hannover 96. Lukas Daschner (17.) und Connor Metcalfe (27.) trafen. Nach einer Gelb-Roten Karte für Phil Neumann spielte Hannover rund eine halbe Stunde zu zehnt. Im dritten Spiel des Tages trennten sich der 1. FC Magdeburg und der Karlsruher SC mit 1:1 (0:1). Das Karlsruher Tor von Sebastian Jung (3.) glich Daniel Elfadli in der fünften Minute der Nachspielzeit aus.

