Hopp vor Team-WM optimistisch

Jena. Mit zahlreichen Top-Profis beginnt am Donnerstag die viertägige Darts-Team-WM in Jena. Die deutschen Spieler Gabriel Clemens und Max Hopp, die im vergangenen Jahr überraschend das Halbfinale erreichten, bestreiten am Freitagabend gegen Kanada ihr erstes Match. Kanada sei ein erfahrenes Team, sagte Clemens. „Wir sind optimistisch. Wir haben letztes Jahr ein gutes Turnier gespielt, wir haben zusammen gut funktioniert, wie man auch gesehen hat. Wenn der eine ein bisschen geschwächelt hat, war der andere auch da.“ Clemens ist derzeit die Nummer 24 der Welt, Hopp steht auf Rang 46.

Am Donnerstag (19 Uhr) spielen etwa der Vorjahressieger Wales mit Weltmeister Gerwyn Price, die Niederlande mit Michael van Gerwen und Schottland mit Peter Wright – allesamt dürften auch in diesem Jahr zu den Favoriten zählen. dpa