Holzers nervenaufreibende Tage

Peking. Endlich komplett: Der erste Corona-Schreck im deutschen Eishockey-Team ist nach der Ankunft von Korbinian Holzer in Peking vorbei. Am Sonntag stieg auch der wichtigste Verteidiger im Aufgebot von Bundestrainer Toni Söderholm ins Training ein. Der Abwehrspieler der Adler Mannheim durfte nach stressigen zwei Wochen seit seiner Corona-Infektion mit dem Olympia-Team aufs Eis. „Das war schon nervenaufreibend, da ich ja nicht wusste, ob ich rechtzeitig alle Tests zusammenbekomme“, bekannte der 33-Jährige. „Ich bin wirklich sehr froh und dankbar, jetzt hier sein zu dürfen“, sagte Holzer, der zum zweiten Mal nach 2010 in Vancouver an Olympischen Winterspielen teilnimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Tage später als der Rest des Teams war der physisch starke Routinier und Leistungsträger in Peking angekommen, nachdem er sich zuvor nur durch Workouts zu Hause und späteres Einzeltraining in Mannheim fit gehalten hatte. Auch durch seine Anwesenheit fühlt sich das Eishockey-Team nun bereit für den nächsten Medaillencoup. „Drin ist alles“, sagte etwa der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl von Skellefteå AIK aus Schweden. „Keiner kann es erwarten, dass es endlich losgeht. Wir haben eine super Truppe hier.“

Der Mannheimer Verteidiger Korbinian Holzer ist in Peking angekommen. © DEB

Holzer stimmte dem zu. Zusammen hatten beide schon entscheidend am Halbfinaleinzug des Olympia-Zweiten von 2018 bei der WM im vergangenen Jahr in Riga mitgeholfen. „Es sind viele Jungs von der WM dabei und viele von 2018. Die wissen, wie man gewinnt und wie man erfolgreich spielen muss“, sagte Holzer. „Die Stimmung ist wirklich top. Ich freue mich darauf, dass es endlich losgeht.“

„Schockmoment“ überwunden

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nicht nur wegen Holzers verspäteter Anreise waren die ersten Tage in Peking noch von etwas Nervosität geprägt. Die legte sich am Samstag, als bereits die nach der Anreise am Donnerstag zunächst noch positiv getesteten und ebenfalls gerade erst infizierten Marcel Brandt (Straubing), Daniel Pietta (Ingolstadt) und Stefan Loibl (Skellefteå) mittrainierten. Erst nach der Nachtestung galten alle als negativ. Die Stunden nach der Ankunft bezeichnete Münchens Stürmer Patrick Hager „in gewisser Weise“ als „Schockmoment“.

Bei dem einen oder anderen dürften auch Erinnerungen an die deutschen Handballer aufgekommen sein, deren verpasster Halbfinal-Einzug bei der abgelaufenen Europameisterschaft von einem Corona-Ausbruch überschattet worden war. „Uns war klar, dass dieser Fall eintreten kann. Wenn du hier rüber fliegst, musst du im Kopf auch dafür bereit sein, dass es dich erwischen kann“, sagte Hager, der schon 2018 zum Silberteam in Pyeongchang gehörte.

„Wenn das Turnier losgeht, wird der Fokus noch weiter von Corona weg sein“, prophezeite Hager. Das wird erst am Donnerstag (14.10 Uhr) der Fall sein. Im ersten Gruppenspiel ist dann Rekord-Olympiasieger Kanada der Gegner, der ohne seine NHL-Stars als so besiegbar eingeschätzt wird wie beim begeisternden 4:3 im Olympia-Halbfinale von Pyeongchang.

Insbesondere Hagers Sturm-Kollege Kühnhackl kann seine Olympia-Premiere kaum erwarten. Der 30 Jahre alte Sohn des deutschen Idols Erich Kühnhackl – 1976 Bronze-Gewinner – hatte die Silber-Sensation in Südkorea erst durch sein entscheidendes Tor in der Qualifikation 2017 in Lettland perfekt gemacht. Als damaligem NHL-Spieler blieb ihm die folgende Olympia-Teilnahme aber verwehrt. Die nordamerikanische Profiliga, die ihre Spieler wegen der Pandemie nicht für Peking freigab, war 2018 aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu einer Saison-Unterbrechung bereit. dpa

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3