Hofmann klar mit Bochum?

Karlsruhe. Zweitliga-Torjäger Philipp Hofmann (Bild) steht offenbar vor einem Wechsel vom Karlsruher SC zum Fußball-Bundesligisten VfL Bochum. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend. Nach Informationen der „WAZ“ hat der 29-Jährige bereits einen Vertrag in Bochum unterschrieben. Dieser werde aber erst gültig, wenn der VfL den Klassenerhalt auch rechnerisch gesichert hat.

„Wir haben die Meldung zur Kenntnis genommen“, sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer am Dienstag zu den Berichten über den Abschied des Torjägers. „Ich vertraue aber nach wie vor seinem Wort und dem seiner Agentur, dass wir umgehend unterrichtet werden, sobald eine Unterschrift ansteht.“

Hofmann, der mit 17 Treffern den geteilten zweiten Platz in der Zweitliga-Torjägerliste belegt, wäre ablösefrei. Schon im Vorjahr buhlten die Bochumer um ihn, nahmen damals wegen der Ablösesumme aber Abstand von einer Verpflichtung. Für den früheren U21-Nationalspieler wäre es eine Rückkehr in die Heimat. Hofmann ist in Arnsberg im Sauerland aufgewachsen. dpa (Bild: dpa)