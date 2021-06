Hofmann ist zurück

Luzern. Andreas Hofmann (Bild) hat sich nach seiner langen Verletzungspause mit einer soliden Leistung zurückgemeldet. Der Speerwerfer der MTG Mannheim belegte am Dienstagabend beim Leichtathletik-Meeting in Luzern den vierten Platz. Sein zweiter Versuch landete bei 78,26 Metern – damit rangierte der Vize-Europameister von 2018, dem im Februar eine Sehne aus dem Unterarm im Ellbogen eingesetzt wurde, bei seinem Saisoneinstand direkt hinter Julian Weber (84,95 m). Der Sieg ging an Dominator Johannes Vetter, der mit 92,14 m abermals die 90-Meter-Marke knackte.

© Michael Ruffler

Weiter hoffen, sich über die Weltrangliste für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren, darf Ricarda Lobe. Die MTG-Hürdensprinterin, die nach einer Muskelverhärtung um den Start in Luzern bangen musste, wurde im B-Lauf in 13,40 Sekunden Zweite, in der Endabrechnung bedeutete dies Rang sechs. „Ricarda hatte Pech mit den Bedingungen. Sie musste bei strömendem Regen und Gegenwind laufen, später im A-Finale war die Bahn abgetrocknet“, sagte ihr Trainer Rüdiger Harksen. Über 200 Meter wurde MTG-Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly Vierte (23,34 Sekunden). cr (Bild: Pix)