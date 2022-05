Hoeneß tritt gegen Süle nach

München. Uli Hoeneß (70) hat den Verzicht von Fußball-Nationalspieler Niklas Süle (26, Bild) auf das letzte Saisonspiel des FC Bayern München hart kritisiert. „Das spricht nicht gerade für den Spieler. Wenn er von Wertschätzung spricht, dann würde ich sagen, hat er dem Verein keine Wertschätzung gegeben. Ich fand diese Aktion katastrophal“, sagte Ehrenpräsident Hoeneß am Rande der Meisterfeier.

Süle hatte auf eigenen Wunsch seine Kadernominierung für das Spiel des FC Bayern beim VfL Wolfsburg abgelehnt. „Wir haben ihn gefragt, ob er noch mit will, und er hat gesagt ,eher nicht’, weil er sich nicht darauf vorbereitet hat“, hatte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:2 in Wolfsburg erklärt.

Süle verlässt die Münchner ablösefrei und spielt in der kommenden Saison für Borussia Dortmund. Dabei war vonseiten des Innenverteidigers zu vernehmen, dass er nicht genug Wertschätzung beim FC Bayern bekommen hätte. „Die Märchen, dass er in Dortmund weniger verdient als in München, könnt ihr alle vergessen“, sagte Hoeneß.

Kahn: Nicht noch draufhauen

Nach einer Saison mit der nächsten Deutschen Meisterschaft, aber auch herben Enttäuschungen in Champions League und Pokal, übte Hoeneß Kritik an den Leistungen einiger Stars. „Bei uns wird ja immer der Trainer oder der Sportdirektor in die Pflicht genommen“, sagte der 70-Jährige. „Tatsache ist, dass wir seit Weihnachten einige Spieler dabei hatten, die im Großen und Ganzen nicht mehr gut gespielt haben. Das muss analysiert werden. Und die Spieler, die man meint, muss man mehr unter Druck setzen. Da ist man vielleicht zu smart gewesen.“

Vorstandschef Oliver Kahn hielt sich in dieser Frage zurück. „Die Spieler wissen selber, dass das, was in der Rückrunde stattgefunden hat, nicht das ist, was wir erwarten“, sagte Kahn. Da müsse man nicht auf die Spieler draufhauen. dpa